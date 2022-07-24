"Ошибка Худякова? Ничего страшного, все ошибаются", - цитирует Гильерме Sport24.
"Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" во втором туре Российской Премьер-лиги. На 88-й минуте при счете 1:1 Даниил Худяков вышел из ворот на перехват мяча, но не сумел попасть по нему и Даниил Уткин поразил пустые ворота "железнодорожников". Однако, этот гол не стал победным - на последних секундах ничью для красно-зеленых вырвал удар через себя от Константина Марадишвили.
В следующем туре "Локомотив" в Санкт-Петербурге сыграет против "Зенита". Встреча состоится в субботу, 30 июля.
Гильерме прокомментировал результативную ошибку Худякова
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме отреагировал на результативную ошибку Даниила Худякова в матче с "Ростовом" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"