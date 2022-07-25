"Момент с назначением первого пенальти — очень сложный… Когда приехал в офис и полностью посмотрел всю картину, как это было на VAR, понял — одиннадцатиметровый был. На то Карасёв и Безбородов и лучшие — правильно разобрали ситуацию. В ЭСК обращаться теперь не планируем… К остальным моментам, как и к назначению первого пенальти, вопросов нет", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее "Торпедо" потерпело разгромное поражение в игре с "Динамо" - бело-голубые забили в ворота "автозаводцев" 4 безответных мяча. По итогам двух туров Российской Премьер-лиги "Торпедо" не набрало очков – в первом матче сезона первенства столичный коллектив уступил "Сочи".
31 июля подопечные Александра Бородюка в гостях сыграют против самарских "Крыльев Советов", встреча начнется в 17:30 мск.
В "Торпедо" рассказали, обратятся ли в ЭСК по итогам матча с "Динамо"
Фото: РПЛ