"Сыграли две игры. Будем смотреть дальше. Шалимов работает. Все зависит от ближайших игр. Два матча – это рано о чем-то говорить. Я считаю, что вторую игру проиграли незаслуженно. И первую можно было сыграть удачнее. Но получилось так, как получилось. Шалимов уверен в себе. Дай бог, что все получится", - цитирует Иванова "РБ Спорт".
Напомним, "Урал" стал одной из двух команд, которые не набрали очков в двух стартовых турах. Также два поражения на счету "Торпедо". Кроме того, "Урал" - единственная команда, которая пока не отличалась забитыми мячами. В первых турах команда Игоря Шалимова проиграла ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).
В следующем матче екатеринбуржцы на своем поле примут "Краснодар". Встреча пройдет в пятницу, 29 июля.
"Все зависит от ближайших игр". В "Урале" рассказали о будущем Шалимова
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал неудачный старт чемпионата в исполнении его команды.
Фото: ФК "Урал"