Ранее СМИ сообщили, что армейцы предложили футболисту трехлетний контракт.
"У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду", - приводит слова Вазуры Sport24.
Полузащитник Саша Зделар выступает за "Партизан" с 2018 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голевыми передачами. В общей сложности за белградский клуб он сыграл в 197 матчах, забил 6 голов и стал автором 21 результативной передачи.
Контракт Зделара с "Партизаном" рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
В "Партизане" прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к Зделару
Генеральный директор "Партизана" Милош Вазура прокомментировал новость об интересе ЦСКА к капитану белградского клуба Саше Зделару.
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