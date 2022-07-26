"Спортивная составляющая: регламент, календарь, сетка — это все готово… Коммерческие вопросы в настоящий момент решены не были и, несмотря на то, что к Кубку большой интерес у рекламодателей, сейчас нужно все интересы различных рекламодателей и вещателей свести к одному знаменателю", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя предположительные даты запуска обновленного формата Кубка России, назвал крайним сроком конец августа. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что в ходе заседания рабочей группы турнира участники обсудили вопрос с телевизионным вещателем турнира – по его словам, на сотрудничество рассчитывают "Газпром Медиа" и "Яндекс".
Митрофанов: спортивная составляющая Кубка России готова, коммерческие вопросы не решены
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался об итогах собрания рабочей группы по Кубку России.
Фото: РФС