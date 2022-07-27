"То, что они обыграли "Краснодар", — ничего удивительного. Но они это должны делать без помощи судей! Подарков от Кирилла Левникова быть не должно. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолёта", - заявил Быстров.
Напомним, во втором туре РПЛ "красно-белые" разгромили "горожан" со счётом 4:1. Главный арбитр встречи Кирилл Левников на 37-й минуте удалил Александра Черникова за удар Мозеса.
После второго тура "Спартак" с четырьмя очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.
Источник: "Советский спорт"
Быстров: судья помог "Спартаку" победить в матче с "Краснодаром"
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал разгромную победу "Спартака" в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"