"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Место сине-бело-голубых займет шотландский "Селтик". Последний матч еврокубков "Зенит" провел против "Бетиса" 24 февраля (0:0).
"Да, это непростой момент не только для меня лично, но и для всей команды, поскольку соревнования такого уровня, как Лига чемпионов мотивируют, заряжают и многому учат. Но что поделать, нам ничего другого не остается, как только перевернуть страницу и смотреть в будущее", - сказал Барриос.
Полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за 15 млн евро. В текущем сезоне 28-летний колумбиец провел 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб Вильмар сыграл в 122 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: Bobsoccer
"Непростой момент". Барриос - об отстранении российских клубов от еврокубков
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23.
Фото: ФК "Зенит"