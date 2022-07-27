"Непростой момент". Барриос - об отстранении российских клубов от еврокубков

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков в сезоне-2022/23.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2021/22. Петербургский клуб должен был сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23. Место сине-бело-голубых займет шотландский "Селтик". Последний матч еврокубков "Зенит" провел против "Бетиса" 24 февраля (0:0).

"Да, это непростой момент не только для меня лично, но и для всей команды, поскольку соревнования такого уровня, как Лига чемпионов мотивируют, заряжают и многому учат. Но что поделать, нам ничего другого не остается, как только перевернуть страницу и смотреть в будущее", - сказал Барриос.

Полузащитник Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за 15 млн евро. В текущем сезоне 28-летний колумбиец провел 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб Вильмар сыграл в 122 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Bobsoccer


Барриос Зенит
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