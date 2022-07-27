- Насколько тяжело было браться за работу после Федотова, занявшего второе место? Я уверен, что, имея тех футболистов, которые есть сейчас у "Сочи", мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне. Как по качеству игры, так и по результату, - передают слова Гаранина "Известия".
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин фактически является главным тренером "барсов", однако из-за отсутствия у него необходимой лицензии официально эту должность занимает Александр Точилин. После двух стартовых туров РПЛ под руководством Гаранина сочинцы набрали 3 очка, победив на выезде "Торпедо" (3:1) и уступив ЦСКА (0:3), и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. В прошедшем сезоне "Сочи" стал вторым с нынешним главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
Гаранин: с теми футболистами, которые есть у "Сочи", мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин рассказал о своих ожиданиях относительно результата команды.
Фото: ПФК "Арсенал"