"Футболист работает с тренером по физподготовке и выполняет все предписанные ему упражнения. Защитник чувствует себя хорошо и готовится к дебюту за "Торпедо" в официальном матче. Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле", - приводит слова Ганичева "СЭ".
Напомним, в летнее межсезонье закончился контракт Ильи Кутепова со "Спартаком". В начале июля стало известно, что защитник подписал контракт с "Торпедо". Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления на еще один год. В одном из первых контрольных матчей Кутепов получил травму, поэтому все еще не дебютировал за новый клуб в официальных встречах.
Илья Кутепов выступал за "Спартак" с 2012 года. С красно-белыми защитник по разу выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок России.
В "Торпедо" рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб
Руководитель пресс-службы "Торпедо" Дмитрий Ганичев рассказал, когда Илья Кутепов вернется в строй.
Фото: ФК "Торпедо"