Напомним, Малком перешел в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны" за 40 млн евро. В прошлую пятницу, 22 июля, после матча с "Крыльями Советов" бразилец продлил контракт с петербуржцами до 2027 года.
"И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали. На международном уровне бразилец практически ничего не показал, Футболисты за такие суммы должны делать разницу в Лиге чемпионов! Так что в этом плане ожидания от Малкома, на мой взгляд, не оправдались", - цитирует Корнеева "СЭ".
В текущем сезоне Малком провел за "Зенит" 3 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за петербургский клуб 25-летний футболист сыграл в 78 матчах, забил 17 мячей и стал автором 16 голевых передач.
"Зенит" в субботу, 30 июля, на своем поле примет "Локомотив" в Российской Премьер-лиге (РПЛ). В двух стартовых турах подопечные Сергея Семака набрали 4 очка.
Бывший спортивный директор "Зенита": трансфер Малкома себя не оправдал
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался по поводу трансфера полузащитника Малкома в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"