"Он делает ставку на агрессивный прессинг, контрпрессинг, высокое давление, высокий возврат владения мячом. Пирло – это тренер, который делает ставку на контроль мяча, доминирование…
Он в состоянии объяснить и найти такой подход к Оздоеву, который позволит раскрыть его новые стороны, увидеть то, что никто из тренеров не видел", - цитирует Керимова "Чемпионат".
Магомед Оздоев подписал контракт с "Фатих Карагюмрюк" днем ранее. Российский полузащитник перешел в турецкий коллектив на правах свободного агента – его соглашение с "Зенитом" истекло после окончания минувшего сезона, стороны не договорились о подписании нового договора.
"Фатих Карагюмрюк" расположился на восьмой строчке турнирной таблицы в предыдущем розыгрыше чемпионата Турции, набрав 57 очков в 38 играх.
Керимов – об Оздоеве в "Фатих Карагюмрюк": Пирло может найти подход к Магомеду, раскрыть его новые стороны
Комментатор и эксперт в области турецкого футбола Эльвин Керимов поделился ожиданиями от игры полузащитника Магомеда Оздоева под руководством Андреа Пирло в "Фатих Карагюмрюк".
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