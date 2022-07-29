"Касательно Лукаса: у него при обследовании не было выявлено никаких проблем, то есть оба коленных сустава анатомически целостны, без каких-либо предпосылок к травме. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее. Скорее это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всё это привело именно к такому повреждению колена", - цитирует Калюжного "Чемпионат".
Напомним, в понедельник 25 июля Фассону диагностировали повреждение крестообразных связок колена. Ожидается, что восстановление бразильца займет от семи до девяти месяцев.
Лукас Фассон стал игроком "Локомотива" в летнее трансферное окно перебравшись из "Атлетико Паранаэнсе" за сумму порядка 3-х млн евро. После трансфера Фассон успел провести два матча за "железнодорожников". Накануне он вышел в стартовом составе на матч против "Ростова" (2:2) и был заменен в перерыве встречи.
"Стечение обстоятельств". Врач "Локомотива" - о разрыве крестообразных связок у Фассона
Врач "Локомотива" Игорь Калюжный прокомментировал серьезную травму новичка красно-зеленых Лукаса Фассона.
Фото: ФК "Локомотив"