По данным источника, после событий 24 февраля Максим Орешкин стал одним из ключевых советников Владимира Путина по экономической политике России. В частности, именно ему принадлежит идея об оплате российского газа в рублях, которая была предложена европейским государствам.
Напомним, Максим Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА в мае 2020 года после того, как владельцем команды стал ВЭБ.РФ. Бывший владелец красно-синих Евгений Гинер стал лишь заместителем Орешкина в новом совете директоров, хотя и сохранил пост президента клуба. Неоднократно сообщалось, что мнения нового и старого руководителей расходятся по многим вопросам комплектования и кадрового состава клуба.
Источник: Bloomberg
Источник: автором идеи оплаты российского газа рублями был председатель совета директоров ЦСКА
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин первым предложил идею о возможности оплаты российского газа в рублях.
Фото: РИА Новости