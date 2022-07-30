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Гендиректор "Локомотива" Леонченко: позиция "Аталанты" - найти повод не осуществлять перечисления за Миранчука

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко рассказал о трудностях в получении выплат за Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
"Если говорить прямо, то основная позиция "Аталанты" — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию", - приводит слова Леонченко "Чемпионат".

Напомним, Алексей Миранчук перебрался в "Аталанту" в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 млн евро, которые бергамаски должны выплатить за несколько лет. Ранее стало известно, что итальянский клуб перестал осуществлять переводы платежей, объясняя это санкциями.

В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.





Миранчук Ал Локомотив Аталанта Леонченко
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