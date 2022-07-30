"Я согласна с тем, что Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость матчей. Вообще, это гадость какая-то. Злостные решения принимаются, все меняется. Зачем это нужно-то? Бездарно просто", - приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".
Напомним, ранее с июня этого года вступил в силу закон о Fan ID - паспорте болельщика, который будет необходим для посещения стадионов. На стадионах нескольких клубов РПЛ Fan ID уже требуется: "Сочи", "Ростов", "Урал", "Крылья Советов" и "Пари НН". На остальных стадионах система должна заработать по ходу сезона.
В связи с принятием этого закона фанаты многих клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей текущего сезона.
Тарасова: Fan ID вредит футболу, снижает посещаемость. Это гадость какая-то
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о Fan ID.
Фото: ТАСС