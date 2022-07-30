- 80% отдаю на победу "Спартака". Я не вижу, что может предложить "Оренбург". Да, сейчас начало сезона - все физически готовы, бегают. Но в матче с "Краснодаром" мы увидели класс "Спартака". Вот где он проявляется. В том чемпионате была нервотрепка у "Спартака", класса было меньше. Сейчас всё спокойно - сезон только начался. По календарю "Спартак" может выиграть и быть в лидерах, - цитирует Мостового "Чемпионат".
В матче 3 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" принимает на своем поле "Оренбург". В активе красно-белых по итогам двух туров чемпионата 4 очка, в промежуточной турнирной таблице по ходу третьего тура москвичи занимают пятое место. "Оренбург" с 3 очками находится на десятой позиции. В выездной игре с "Краснодаром" во 2 туре чемпионата России "Спартак" одержал победу со счетом 4:1, при этом большую часть игры красно-белые провели в большинстве после удаления полузащитника "быков" Александра Черникова; по итогам тура Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным неудаление нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Мостовой: класс "Спартака" мы увидели в матче с "Краснодаром". Даю 80% на победу с "Оренбургом"
Экс-хавбек "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий домашний матч красно-белых с "Оренбургом" в рамках 3 тура РПЛ.
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