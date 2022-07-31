"Все зависит только от "Зенита". Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, фаворит. Многое определят выездные игры. Это и погода, и дорога", - цитирует Орлова "СЭ".
Накануне "Зенит" на своем поле разгромил московский "Локомотив". Игра 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на "Газпром Арене" завершилась со счетом 5:0. Дублем отметился Иван Сергеев, еще по голу на свой счет записали Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.
В турнирной таблице "Зенит" занимает 1-е место, набрав в 3-х матчах 7 очков.
В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".
Орлов ответил на вопрос, есть ли у "Зенита" конкуренты в РПЛ
Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, кто может побороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"