"Главное — сделать правильные выводы. Мне игра, безусловно, понравилась, ребята сыграли с огромной самоотдачей, не приуныли после пропущенного гола. Там, конечно, в эпизоде с голом был толчок, но трактовать можно как угодно, гол есть гол", — цитирует функционера ТАСС.
"Химки" уступили "Ростову" в рамках матча третьего тура Российской Премьер-лиги с минимальным счетом – 0:1. Южане с пятью очками в активе после трех игр поднялись на шестую строчку национального первенства. 7 августа химчане в Москве встретятся с местным "Торпедо".
Терюшков – о поражении "Химок": в эпизоде с голом "Ростова" был толчок
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подвел итоги матча третьего тура РПЛ, в котором команда проиграла "Ростову".
Фото: ТАСС