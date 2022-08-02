"Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, еще по времени в "Краснодаре", им привычно играть вместе. Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят", — цитирует агента "Чемпионат".
Комличенко успел трижды поразить ворота соперника в трех матчах начавшегося сезона Российской Премьер-лиги – во всех случаях ассистировал ему полузащитник Даниил Уткин.
"Ростов" в нынешнем розыгрыше чемпионата страны набрал 5 очков в трех матчах и занимает шестое место в турнирной таблице.
Агент – о связке Комличенко с Уткиным в "Ростове": они знакомы еще по "Краснодару"
Агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда "Ростова" Николая Комличенко, высказался о результативности футболиста.
Фото: РПЛ