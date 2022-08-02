"На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры. Недавно был на тренировках "Динамо", смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым", - цитирует Кержакова "СЭ".
Напомним, Александр Кержаков в прошлом сезоне был главным тренером "Нижнего Новгорода". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 33 очка.
Контракт с Кержаковым продлен не был. Позже "Нижний Новгород" был переименован в "Пари НН", а главным тренером команды стал Михаил Галактионов. В трех турах нового сезона нижегородский клуб набрал 2 очка и занимает 13-е место.
Александр Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА
Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал о своем будущем.
Фото: "СЭ"