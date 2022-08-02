"Спартак" — принципиальный соперник для "Зенита" и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг… Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое", - цитирует Семака "СЭ".
"Спартак" не одерживал победу над "Зенитом" в официальных матчах с сезона 2017/2018 – 27 ноября столичный коллектив на своем поле переиграл сине-бело-голубых со счетом 3:1. В матче за Суперкубок москвичи под руководством Гильермо Абаскаля разгромно уступили "Зениту" - 0:4.
В следующий раз "Спартак" сыграет с подопечными Сергея Семака в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги – встреча пройдет в Москве 4 сентября и начнется в 20:00 по столичному времени.
Семак: "Спартак" - принципиальный соперник для "Зенита", но для меня он принципиален вдвойне
Фото: ФК "Зенит"