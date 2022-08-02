"Возглавили таблицу РПЛ только после 3 тура? Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с "Химками", упустив победу. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача", - цитируют футболиста "Известия".
"Зенит" начал новый розыгрыш Российской Премьер-лиги с ничьей против "Химок" (1:1), после чего одержал две победы – над "Крыльями Советов" (3:0) и "Локомотивом" (5:0). После трех туров сразу у трех команд в активе 7 очков, но питерцы лидируют в чемпионате за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Сутормин: задача "Зенита" - держаться на первом месте до конца сезона РПЛ
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился впечатлениями от старта сезона сине-бело-голубых в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"