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Гол Марадишвили ударом через себя в ворота "Ростова" признан лучшим за июль в РПЛ

РПЛ огласила имя автора самого красивого гола прошедшего месяца.
Фото: ФК "Локомотив"
Автором лучшего гола июля признали Константина Марадишвили, который на последних секундах матча с "Ростовом" принес "Локомотиву" ничью ударом через себя (2:2). За этот гол единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и эксперты телеканала "Матч Премьер", которые участвуют в голосовании.

Кроме Марадишвили в числе кандидатов были голы: Глушенкова ("Крылья Советов") в ворота "Оренбурга" (4:2), Мозеса ("Спартак") в ворота "Ахмата" (1:1), Карраскаля (ЦСКА) в ворота "Сочи" (3:0), Захаряна ("Динамо") в ворота "Торпедо" (4:0), Ильина ("Ахмат") в ворота "Факела" (2:1), Каштанова ("Урал") в ворота "Краснодара (1:3) и Караева ("Торпедо") в ворота "Крыльев Советов" (1:1).


Марадишвили Локомотив Ростов
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