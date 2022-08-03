Автором лучшего гола июля признали Константина Марадишвили, который на последних секундах матча с "Ростовом" принес "Локомотиву" ничью ударом через себя (2:2). За этот гол единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и эксперты телеканала "Матч Премьер", которые участвуют в голосовании.
Кроме Марадишвили в числе кандидатов были голы: Глушенкова ("Крылья Советов") в ворота "Оренбурга" (4:2), Мозеса ("Спартак") в ворота "Ахмата" (1:1), Карраскаля (ЦСКА) в ворота "Сочи" (3:0), Захаряна ("Динамо") в ворота "Торпедо" (4:0), Ильина ("Ахмат") в ворота "Факела" (2:1), Каштанова ("Урал") в ворота "Краснодара (1:3) и Караева ("Торпедо") в ворота "Крыльев Советов" (1:1).
Гол Марадишвили ударом через себя в ворота "Ростова" признан лучшим за июль в РПЛ
РПЛ огласила имя автора самого красивого гола прошедшего месяца.
Фото: ФК "Локомотив"