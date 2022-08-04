- Сегодня это не "Сапсан" и даже не паровоз. Дрезина! Достаточно взглянуть на турнирную таблицу и вспомнить, с каким счетом в последнем туре команда проиграла в Петербурге. Да и тренерская свистопляска, мягко говоря, не внушает оптимизма. Может, я не прав, и со временем дрезина на ручной тяге превратится в скоростной поезд на магнитной подушке. Но в данный момент предпосылок не видно, - цитирует Лепсая "СЭ".
Московский "Локомотив" по итогам трех стартовых туров Российской премьер-лиги набрал 2 очка и занимает 13 место в турнирной таблице. После ничьих на своем поле с "Пари Нижним Новгородом" (1:1) и "Ростовом" (2:2) "железнодорожники" разгромно уступили на выезде петербургскому "Зениту" со счетом 0:5. В 2021 году немецкий функционер Ральф Рангник, работавший в "Локомотиве" до ноября 2021 года, заявлял, что планирует из "паровоза", которым являлся клуб на тот момент в его интерпретации, сделать "Сапсан".
Лепсая: "Локомотив" сегодня - не "Сапсан" и даже не паровоз, а дрезина
Экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая прокомментировал текущую ситуацию в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"