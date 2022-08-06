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Смородская: Абаскаль очень удивляет. Ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала игру "Спартака" под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Судить рано, прошло пока всего только четыре тура, но я за "Спартак" очень рада и поздравляю их. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм?тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Напомним, ранее "Спартак" сегодня переиграл в гостях "Урал" (2:0). Забитыми голами отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов. Это победа стала для красно-белых уже третьей кряду, ранее "Спартак" обыграл "Краснодар" (4:1) и "Оренбург" (4:1).

"Спартак" делит первое место в турнирной таблице РПЛ с ЦСКА, но уступает "армейцам" по дополнительным показателям. Кроме того, в случае победы над "Ахматом" московские команды догонит "Зенит".


Смородская Абаскаль Спартак
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