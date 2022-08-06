"Судить рано, прошло пока всего только четыре тура, но я за "Спартак" очень рада и поздравляю их. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм?тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Напомним, ранее "Спартак" сегодня переиграл в гостях "Урал" (2:0). Забитыми голами отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов. Это победа стала для красно-белых уже третьей кряду, ранее "Спартак" обыграл "Краснодар" (4:1) и "Оренбург" (4:1).
"Спартак" делит первое место в турнирной таблице РПЛ с ЦСКА, но уступает "армейцам" по дополнительным показателям. Кроме того, в случае победы над "Ахматом" московские команды догонит "Зенит".
Смородская: Абаскаль очень удивляет. Ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала игру "Спартака" под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"