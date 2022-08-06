- Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: "Окей, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию". В принципе, всё так и вышло, - передает слова Рамиреса Metaratings.ru.
27-летний эквадорский левый защитник Кристиан Рамирес весной 2022 года приостановил действие контракта с "Краснодаром" до конца сезона в соответствии с правилами временного трудоустройства легионеров РПЛ, опубликованными ФИФА в начале марта. По завершении срока приостановки футболист вернулся в Россию и продолжил выступать за "Краснодар". В матче 4 тура Российской премьер-лиги против "Локомотива" (3:0) Рамирес забил свой первый гол в чемпионате России за 5 с половиной лет пребывания в составе "быков", ранее на его счету был 1 гол за клуб, забитый в Лиге чемпионов.
Рамирес рассказал, почему приостанавливал контракт с "Краснодаром" и вернулся в Россию
Левый защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес объяснил, почему весной 2022 года приостановил контракт с "быками".
Фото: ФК "Краснодар"