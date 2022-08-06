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Черевченко выразил желание вновь возглавить "Локомотив"

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что был бы не против снова поработать в московской команде.
Фото: РПЛ
Напомним, Черевченко возглавлял "Локо" с 2015 по 2016 год. Под его руководством "железнодорожники" стали обладателями Кубка России.

"Локомотив" накануне со счетом 0:3 проиграл в гостях "Краснодару". Московский клуб занимает 14-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 4 матчах всего 2 очка.

"Интересно ли было бы вернуться в "Локомотив"? Не просто интересно, а очень интересно. Все-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. После ухода из "Химок" у меня было три предложения из-за границы, но всем отказал", - цитирует Черевченко РИА Новости.

Последним местом работы Черевченко были "Химки", подмосковный клуб он покинул в феврале 2022 года. Также 47-летний специалист возглавлял тульский "Арсенал" и "Балтику".


Черевченко Локомотив
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