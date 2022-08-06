Напомним, Черевченко возглавлял "Локо" с 2015 по 2016 год. Под его руководством "железнодорожники" стали обладателями Кубка России.
"Локомотив" накануне со счетом 0:3 проиграл в гостях "Краснодару". Московский клуб занимает 14-е место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 4 матчах всего 2 очка.
"Интересно ли было бы вернуться в "Локомотив"? Не просто интересно, а очень интересно. Все-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. После ухода из "Химок" у меня было три предложения из-за границы, но всем отказал", - цитирует Черевченко РИА Новости.
Последним местом работы Черевченко были "Химки", подмосковный клуб он покинул в феврале 2022 года. Также 47-летний специалист возглавлял тульский "Арсенал" и "Балтику".
Черевченко выразил желание вновь возглавить "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что был бы не против снова поработать в московской команде.
Фото: РПЛ