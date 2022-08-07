- Если бы у "Локомотива" было столько же очков, сколько у "Урала", меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в "Локомотиве" до сих пор доверяют немецким специалистам. Руководители могут только поменять одного ноунейма на другого. Сейчас этих немецких специалистов никто не знает, они ничего не выигрывали и не выиграют. За результат переживают только болельщики, а не руководство. С таким багажом "Локомотив" будет бороться за выживание, - передает слова Нигматуллина "РБ Спорт".
По итогам 4 стартовых туров Российской премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 2 очка и занимает 13 место в чемпионате. В турнирной таблице РПЛ "железнодорожники" опережают только "Факел" (2 очка, превосходство "Локомотива" по личным встречам с "Пари НН"), "Торпедо" (1 очко) и "Урал" (0 очков). После двух домашних ничьих с "Пари Нижним Новгородом" (1:1) и "Ростовом" (2:2) красно-зеленые потерпели два крупных выездных поражения - от петербургского "Зенита" (0:5) и "Краснодара" (0:3). Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявил, что руководство клуба пока не думает о замене тренерского штаба немецких специалистов Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера.
Цорн: пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что "Локомотив" делает шаги вперед
Нигматуллин: с таким багажом "Локомотив" будет бороться за выживание. Руководство не переживает за результат
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал текущее положение дел в клубе.
Фото: РИА Новости