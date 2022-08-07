- Игрок, который заменит Клаудиньо, должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У "Зенита" есть футболисты на позицию Клаудиньо. Мантуана я не знаю. Мало кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимхан - одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо, - передает слова Семшова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что 25-летний полузащитник "Зенита" Клаудиньо выбыл ориентировочно на 4-5 недель из-за повреждения двуглавой мышцы бедра, полученного в матче 4 тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (0:0). 26-летний атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев перешел в "Зенит" летом 2022 года после ухода из московского "Спартака". В текущем сезоне Бакаев принял участие во всех 5 сыгранных петербуржцами матчах (4 в РПЛ и 1 в Суперкубке России), во всех случаях выходя на замену, и записал на свой счет 1 забитый гол и 1 результативный пас.
Семшов: ставлю на то, что Бакаев заменит в "Зените" Клаудиньо
Экс-полузащитник "Зенита" Игорь Семшов рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых сможет заменить выбывшего из-за травмы хавбека Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"