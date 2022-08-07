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Кухарчук: в Химках еще не нужен Fan ID, так что пока кайфуем

Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук позитивно оценил тот факт, что для посещения домашней арены химчан пока не требуется наличие Fan ID.
Фото: ФК "Урал"
- В Ростов я не ездил, так что не знаю, как работает Fan ID. У ребят по команде не спрашивал. Я оформил на "Госуслугах". Есть Fan ID - значит, пропустят меня. На стадионе в Химках еще не нужен Fan ID, так что пока кайфуем, - передает слова Кухарчука "Чемпионат".

Система цифровых паспортов болельщика Fan ID в осенней части сезона-2022/2023 введена на пяти стадионах РПЛ - в Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. С весенней части сезона планируется распространить ее на все арены лиги. В 4 туре РПЛ посещаемость на матчах с Fan ID составила: "Урал" - "Спартак" - 8 931 человек, "Крылья Советов" - "Динамо" - 6 672 человека, "Ростов" - "Оренбург" - 4 458 человек, "Сочи" - "Пари НН" - 3 334 человека.

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Химки Кухарчук Fan ID
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