Сегодня екатеринбургский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Игоря Шалимова. Решение об отставке было принято после неудачного старта команды - в 4-х матчах "шмели" не набрали ни одного очка. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.
"Готов ли вернуться в "Урал"? Конечно, "Урал" для меня - достаточно родная команда. Четыре года там работал, если позовут меня, то, конечно, я соглашусь. Пока никто ко мне не обращался. Я с "Уралом" общаюсь, но таких разговоров не было", - цитирует Тарханова Metaratings.
Напомним, Александр Тарханов ранее возглавлял "Урал" с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год. Последним местом работы 67-летнего специалиста была софийская "Славия", которую он покинул в апреле 2021 года.
Кержаков: в данный момент из "Урала" ко мне не обращались
Тарханов заявил о готовности возглавить "Урал" после ухода Шалимова
Российский тренер Александр Тарханов выразил желание возглавить "Урал" после ухода из клуба Игоря Шалимова.
Фото: РПЛ