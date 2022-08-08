- Возможно ли конкурировать с "Зенитом"? "Химки" сыграли с ними вничью, "Ахмат" тоже. С командой Семака можно конкурировать. Не надо говорить, когда играешь с "Зенитом", такие слова: "О, "Зенит" приехал, смысла нет играть. Поехали домой". Наоборот, классно играть с такими соперниками, так повышается уровень и у команды, и у игроков, - передает слова Кухарчука "РБ Спорт".
Действующий чемпион России петербургский "Зенит", завоевавший это звание 4 последних сезона подряд, в стартовых турах Российской премьер-лиги набрал 8 очков в 4 матчах и занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая на 2 очка от лидирующих ЦСКА и "Спартака". В выездном матче 1 тура РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с "Химками" (1:1), в рамках 4 тура - также гостевую ничью с грозненским "Ахматом" (0:0). На своем поле петербуржцы одержали две крупных победы - над "Крыльями Советов" (3:0) и "Локомотивом" (5:0).
Кухарчук: с "Зенитом" можно конкурировать. Не надо говорить - нет смысла играть, поехали домой
Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук высказал мнение о возможности конкуренции с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"