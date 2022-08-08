Руководство московского "Торпедо" рассматривает трех кандидатов на возможную замену главного тренера Александра Бородюка, сообщают СМИ.
По данным источника, в шорт-лист рассматриваемых специалистов входят экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, действующий наставник "Химок" Сергей Юран и экс-глава тренерского штаба ЦСКА Виктор Гончаренко.
Ранее появилась информация, что руководство "автозаводцев" может уволить 59-летнего главного тренера команды Александра Бородюка в случае неудовлетворительного результата матча 5 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Торпедо". После 4 сыгранных туров черно-белые набрали 1 очко и занимают 15 место в турнирной таблице. Также в СМИ появлялись данные, что занимающие седьмое место с 7 очками в 4 матчах "Химки" могут расстаться со своим главным тренером Сергеем Юраном.
Источник: "Чемпионат"
СМИ назвали трех кандидатов на пост главного тренера "Торпедо"
По данным источника, сменить Александра Бородюка на посту главного тренера "Торпедо" могут Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.
Фото: РИА Новости