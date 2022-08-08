По данным источника, уругваец хотел получать в столичном клубе зарплату в размере 2 млн евро за сезон. В предыдущем соглашении игрока с бело-голубыми была прописана сумма меньше 1 млн.
Напомним, Варела тайно покинул расположение "Динамо" в ночь перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги против "Торпедо". Позднее о подписании временного контракта с уругвайским защитником объявил бразильский "Фламенго".
Источник: телеграм-канал "Первый спорт"
Источник назвал зарплату, которую Варела хотел получать в "Динамо" по новому контракту
Защитник Гильермо Варела перед переходом в бразильский "Фламенго" пытался согласовать условия нового контракта с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"