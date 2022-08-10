"Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходится расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба, - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с должности главного тренера клуба. Специалист возглавлял подмосковную команду с февраля этого года. Под его руководством "Химки" спаслись от вылета в предыдущем сезоне, переиграв в стыковых матчах "СКА-Хабаровск". Новым главным тренером "Химок" назначен член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
После 4-х туров текущего сезона "Химки", которые набрали семь очков, занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем туре команда под руководством нового тренера принимает на своем поле "Ахмат". Встреча пройдет в воскресенье, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Глушаков - об уходе Юрана: такова футбольная жизнь - часто приходится расставаться
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Химки"