"Считаю, что Миранчук правильно сделает, если перейдет в "Торино". В "Аталанте" у него не получилось по разным причинам, наверняка их много. Стоило бы вернуться в Россию? Нет. Считаю правильным остаться в Европе и не сдаваться", - приводит слова Смородской Sport24.
Алексей Миранчук в ближайшее время должен официально перебраться в "Торино". Предстоящий переход ранее подтвердил агент россиянина Валерио Джуффрида. Ожидается, что полузащитник перейдет в туринский клуб на правах аренды с правом выкупа. В последнем розыгрыше итальянской Серии А "Торино" заняло 10-е место в турнирной таблице.
В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
Смородская: Миранчуку не стоит возвращаться в Россию
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировал потенциальный переход Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Торино".
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