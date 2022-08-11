"Миранчук подписал контракт с "Торино". Сделка по аренде завершена", - цитирует Шпинева "Чемпионат".
Напомним, в ближайшее время ожидается официальное подтверждение перехода Алексея Миранчука в "Торино". Ранее сообщалось, что россиянин перейдет в туринский клуб на правах аренды из "Аталанты". При этом у "Торино" будет право выкупа на полузащитника за 12 млн евро.
Итальянская серия А стартует уже на этой неделе: в субботу, 13 августа. В этот же день "Торино" сыграет матч первого тура, в котором в гостях встретится с "Монцей".
Агент Миранчука: Алексей подписал контракт с "Торино". Сделка завершена
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, заявил, что его клиент стал игроком "Торино".
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