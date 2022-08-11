"Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка "Фрайбурга", - приводит слова Хартенбаха "Чемпионат".
Напомним, в июне этого года в СМИ появилась информация, что "Фрайбург" проявляет интерес к Даниилу Фомину. Сообщалось, что вариант с переходом в клуб немецкой Бундеслиги является приоритетным для полузащитника.
В нынешнем сезоне Фомин провел три матча в РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В матче "Факел" - "Динамо" (3:3) полузащитник получил повреждение, из-за которого пропустил матч против "Крыльев Советов" (2:0) в 4-м туре.
Во "Фрайбург" прокомментировали слухи об интересе к Фомину
Спортивный директор "Фрайбурга" Клеменс Хартенбах заявил, что клуб не заинтересован в трансфере Даниила Фомина.
Фото: РПЛ