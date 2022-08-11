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Орлов оценил шансы "Зенита" на успех в матче с ЦСКА

Экс-телекомментатор Геннадий Орлов оценил вероятность успешного для петербургского "Зенита" исхода матча 5 тура РПЛ против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
- Последние принципиальные матчи на поле "Зенита" заканчивались с крупным счетом. В противостоянии с ЦСКА я всё же отдам предпочтение хозяевам - 51 на 49. "Зенит" - фаворит по определению, но придется попотеть, - цитирует Орлова Matchtv.ru.

Петербургский "Зенит" успешно играет на своем поле с московскими клубами, нередко нанося им крупные поражения. Так, в течение последнего календарного года сине-бело-голубые крупно обыграли дома "Локомотив" (5:0), "Спартак" (4:0 и 7:1), "Динамо" (4:1). При этом две последних очных домашних встречи "Зенита" с ЦСКА завершились победами петербуржцев с разницей в 1 мяч (1:0, 2:1).


Зенит ЦСКА Орлов
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