- Последние принципиальные матчи на поле "Зенита" заканчивались с крупным счетом. В противостоянии с ЦСКА я всё же отдам предпочтение хозяевам - 51 на 49. "Зенит" - фаворит по определению, но придется попотеть, - цитирует Орлова Matchtv.ru.
Петербургский "Зенит" успешно играет на своем поле с московскими клубами, нередко нанося им крупные поражения. Так, в течение последнего календарного года сине-бело-голубые крупно обыграли дома "Локомотив" (5:0), "Спартак" (4:0 и 7:1), "Динамо" (4:1). При этом две последних очных домашних встречи "Зенита" с ЦСКА завершились победами петербуржцев с разницей в 1 мяч (1:0, 2:1).
Орлов оценил шансы "Зенита" на успех в матче с ЦСКА
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов оценил вероятность успешного для петербургского "Зенита" исхода матча 5 тура РПЛ против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"