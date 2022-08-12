4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
В общей сложности восемь матчей четвертого тура нынешнего сезона РПЛ посетили 76059 человек (9507 зрителей в среднем на матче).
"Что касается посещаемости, мы видим, что во время топовых матчей снижения посещаемости нет. Трибуны заполнены. Истинные болельщики идут, оформляют карту и не думают об этом. Да, мы в первую очередь должны обеспечить безопасность на трибунах, и если вы реально болельщик и переживаете за клуб, то должны получить карту", - цитирует Неверова РИА Новости.
В 5-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) с использованием системы Fan ID пройдет 1 матч - в воскресенье, 14 августа, "Пари НН" в Нижнем Новгороде примет "Ростов" (17:30 мск).
Fan ID после 4 тура РПЛ: посещаемость падает, риторика депутатов меняется. Возможен ли отказ от цифровых паспортов?
Вице-спикер Госдумы - о посещаемости с Fan ID: проблем во время топовых игр нет. Трибуны заполнены
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировал посещаемость матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ) после введения Карты болельщика (Fan ID).
Фото: ФК "Ростов"