- Ошибки у команды были. Но тренерские установки на игру выполнили. Сыграли строго в обороне, не пропустили. Да, было несколько ошибок. Думаю, что и он рассчитывал на другой результат, - цитирует Иванова "Чемпионат".
В понедельник 8 августа стало известно об увольнении с поста главного тренера "Урала" 53-летнего Игоря Шалимова, при котором "шмели" стартовали в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги с 4 поражений. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен 43-летний Евгений Аверьянов, входивший в тренерский штаб Шалимова. Матч 5 тура РПЛ "Факел" - "Урал" завершился вничью со счетом 0:0.
Иванов прокомментировал дебют Аверьянова во главе "Урала" в матче с "Факелом"
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил первый матч команды под руководством и.о. главного тренера Евгения Аверьянова в 5 туре РПЛ с воронежским "Факелом" (0:0).
Фото: ФК "Урал"