"Восстановление Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре", - цитирует пресс-службу самарцев "ТАСС".
Напомним, ранее полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву диагностировали пневмоторакс. Футболист пожаловался на плохое самочувствие во время тренировки, после чего отправился на обследование. В итоге для него было выбрано консервативное лечение, которое не предполагает хирургического вмешательства.
В нынешнем сезоне Пиняев успел провести один матч, в котором не отличался результативными действиями. В этом году Сергею исполняется 18 лет.
В "Крыльях" рассказали, когда ждут возвращение Пиняева
Пресс-служба "Крыльев Советов" рассказала, когда Сергей Пиняев сможет вернуться в строй.
Фото: РПЛ