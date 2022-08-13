"Со здоровьем все хорошо. Скоро буду готов, думаю, полторы недели", - цитирует Ненахова "СЭ".
Напомним, Ненахов получил повреждение в матче с "Зенитом" (0:5) в 3-м туре РПЛ. Защитник не смог самостоятельно покинуть поле. У Ненахова выявили травму голеностопа.
В нынешнем сезоне Максим Ненахов провел два матча за "железнодорожников", в которых не отмечался забитыми голами. Он выступает за клуб с лета прошлого года.
Сегодня "Локомотив" на своем поле принимает "Крылья Советов" в рамках 5-го тура РПЛ. Встреча стартует в 15:00 по московскому времени.
Защитник "Локомотива" Ненахов рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов назвал ориентировочный срок восстановления после повреждения.
Фото: РПЛ