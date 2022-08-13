"Хоакин ведет переговоры с "Болоньей". По поводу ЦСКА ничего не знаю", - приводит слова Тарамаско Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры по приобретению Хоакина Сосы с "Насьоналем", которому принадлежит футболист. После этого президент "Насьоналя" заявил, что клубы не смогли прийти к соглашению по трансферу, поскольку ЦСКА не может найти возможность для выплаты денег за футболиста из-за санкций.
Хоакин Соса является воспитанником "Насьоналя". Он выступает на позиции центрального и левого защитника. В феврале этого года Соса перебрался в аренду в уругвайский "Ливерпуль". Срок его арендного соглашения должен истечь в конце 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
В "Насьонале" заявили, что Соса, которым интересуется ЦСКА, близок к переходу в "Болонью"
Спортивный директор "Насьоналя" Себастьян Тарамаско прокомментировал будущее защитника Хоакина Сосы.
Фото: Getty Images