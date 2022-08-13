"Варела сбежал? Я останусь, очень рад быть здесь и останусь", - цитирует парагвайца "Чемпионат".
22-летний защитник стал игроком "Динамо" этим летом, перейдя из парагвайского "Гуарани". Футболист успел принять участие в трех играх бело-голубых в Российской Премьер-лиге и записал на свой счет гол.
"Динамо" занимает пятое место в таблице чемпионата с девятью очками после пяти туров.
Фернандес: Варела сбежал? Я останусь в "Динамо"
Новобранец "Динамо" Роберто Фернандес заявил, что не намерен уходить из клуба, как это сделал защитник Гильермо Варела.
Фото: ФК "Динамо"