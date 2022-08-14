Главным арбитром встречи был Павел Кукуян, видеоассистент - Евгений Турбин.
В конце матча в штрафной петербуржцев была борьба за мяч между игроком "Зенитом" Родригао и футболистом ЦСКА Игорем Дивеевым. Суди посчитали, что со стороны бразильца не было нарушений правил, пенальти в ворота сине-бело-голубых назначен не был.
"Если бы пенальти в конце был в пользу "Зенита", а не ЦСКА, его бы, не разговаривая, поставили. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему", - цитирует Кузнецова Чемпионат.
ЦСКА проиграл "Зениту" со счетом 1:2. Единственный гол армейцы в этой встрече забили с пенальти - на 63-й минуте отличился нападающий Федор Чалов.
Армейский клуб в таблице чемпионата России занимает 3-е место, имея в своем активе 10 очков. В следующем туре столичный клуб на своем поле примет "Ахмат".
Кузнецов: если бы пенальти в конце матча был в пользу "Зенита", а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о работе судей в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА