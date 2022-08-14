– Что я знаю об Артёме Дзюбе? Мне кажется, то же самое, что и все. Знакома ли я с ним? Лично – нет, но мы переписывались в социальной сети, познакомились. Однажды он в одной передаче сказал, что ему нравится моя песня — по-моему, трек "Очень-очень". Это одна из его любимых песен, как он сказал. Я ему написала: "Вау, спасибо! Я твой фанат!". Он в ответ написал: "А я тоже твой фанат". Артем – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина. Надеюсь, мы с ним в жизни пересечемся, – рассказала Анна в интервью "РБ Спорт".
ANNA ASTI выступила на "ВТБ Арене" с музыкальным концертом перед матчем 5 тура между "Динамо" и "Краснодаром" (0:0). Артём Дзюба после окончания сезона РПЛ-2021/2022 покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. В межсезонье 33-летний нападающий поддерживал форму и тренировался в составе казанского "Рубина". Прямо сейчас Дзюба находится в активных поисках нового клуба для продолжения карьеры. На данный момент Дзюба – лучший бомбардир в истории Российской Премьер-Лиги.
Певица Анна Асти: Дзюба – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина
Бывшая участница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба, а ныне сольная исполнительная ANNA ASTI, высказалась об экс-нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.
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