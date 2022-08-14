– Почему присел после гола "Крыльев"? Я устал. Больше не физически, а эмоционально. Решил просто передохнуть. Давят ли на команду два очка в четырёх матчах? Если брать игру с "Торпедо", мы, конечно, рассчитывали на победу. Но получилось так, что спаслись и добыли ничью. С "Локомотивом" три очка отобрали сами у себя из-за своих ошибок. Конечно, два очка за четыре тура — это мало. Надеюсь, в следующих играх будем побеждать, – из интервью для "Чемпионат".
"Крылья Советов" после 5 туров идут на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда из Самары набрала пять очков в пяти играх – одна победа, две ничьи, два поражения. Иван Ломаев выходил с первых минут во всех пяти играх "Крыльев Советов", в которых пропустил девять голов. "Локомотив" на данный момент занимает тринадцатое место – три очка в пяти матчах. У команды из Москвы три ничьи и три поражения.
Ломаев: с "Локо" три очка отобрали сами у себя из-за ошибок
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился эмоциями после матча 5 тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: РБ Спорт