"Что сегодня не получилось у Писарева и команды? Все не получилось, у меня такое ощущение. Главное, чтобы Николай Николаевич отдавал себе отчет в том, что у нас есть важные задачи, которые он обязан выполнять. Сегодня, честно, коллектива на игре я не увидел", - цитирует Терюшкова "СЭ".
"Химки" на своем поле уступили "Ахмату" в матче 5-го тура РПЛ (1:3). На голы Трошечкина, Швеца и Тимофеева подмосковный клуб ответил только точным ударом Ломовицкого.
Встреча стала первой для "Химок" после отставки Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Вместо него команду возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев.
Терюшков: у нас есть задачи, которые Писарев обязан выполнять. Сегодня коллектива на игре я не увидел
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением о поражении команды от "Ахмата" (1:3) в первом матче под руководством Николая Писарева.
Фото: ТАСС