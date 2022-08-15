- Сильно ли удивил нас "Спартак"? Нет, не удивил. Мы знали об их современной игре. Нам нравятся их идеи игры в футбол. Они хотят много действовать с мячом, доминировать, агрессивно давить на зоны. Мы готовились именно к такому "Спартаку". Очень грустно, что мы им сами проиграли матч. А хотели обыграть красно-белых, играя первым номером, именно в атаку, - передает слова Гаранина "СЭ".
В рамках 5 тура Российской премьер-лиги "Сочи" под руководством старшего тренера Вадима Гаранина и главного тренера Александра Точилина уступил на выезде московскому "Спартаку" со счетом 0:3. Забитыми голами в составе красно-белых отметились оформивший дубль Квинси Промес и вышедший на замену Антон Зиньковский, все мячи были забиты во втором тайме. После 5 туров "Сочи" находится на пятом месте в турнирной таблице с 9 очками.
Тренер "Сочи" Гаранин: "Спартак" нас не удивил. Мы им сами проиграли матч
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в матче 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"